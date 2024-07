Zuidhorn – Onlangs kreeg de politie via meerdere kanalen te horen dat er een filmpje op het internet rondging waarbij te zien was dat een jeugdige met een groot mes bij de ‘Blauwe Bunker” in Zuidhorn stond. Deze jeugdige had ook gezichtsbedekking in het filmpje.

Zij hebben hier onderzoek op verricht en ze hebben het mes in beslag genomen en de jeugdige heeft zich verantwoord op het bureau samen met zijn ouders. Het mes zal worden vernietigd.

