Blauwalg terug in Paterswoldsemeer en Kardingerplas

Groningen – Het zou geen zomer zijn in Groningen zonder blauwalg. Ieder jaar duiken de bacteriën wel weer ergens op in het zwemwater in onze gemeente. Sinds dinsdagmiddag gelden er weer waarschuwingen voor strand De Lijte aan het Paterswoldsemeer en voor het Zilvermeer, beter bekend als de Kardingerplas.

Uit de bemonstering van het water in de twee zwemplassen bleek dinsdag dat er weer kans is op huidirritatie en maag- en darmklachten wanneer zwemmers op deze plekken een duik nemen. Blauwalg is voor beide zwemlocaties geen vreemd verschijnsel tijdens de zomermaanden. Vrijwel ieder zwemseizoen ontwikkelen de bacteriën zich snel in het opwarmende water. De bacterie vormt soms zelfs een drijflaag, waarin gifstoffen worden gevormd.

Voor De Lijte en het Zilvermeer is voorlopig alleen een waarschuwing afgegeven. Een negatief zwemadvies geldt er nog niet. Zegt Oogtv.nl.

