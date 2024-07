Forse rookontwikkeling na kortsluiting bij Golfclub in Veendam

Veendam – In de Golfclub aan de Golflaan in Veendam was woensdagavond sprake van forse rookontwikkeling. De brandweer ging gelijk op zoek naar de oorzaak van deze rookontwikkeling.

Om van voldoende water te kunnen voorzien is uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand. Zie ook Live Blog info.



Update: Een tweede blusvoertuig en een waterwagen uit Drenthe zijn opgeroepen. Ze hebben de brand onder controle. Tijdens het opladen van accu’s is er korstsluiting ontstaan en dat leidde tot de forse rookontwikkeling.

Zij hebben de accu’s naar buiten gebracht en gingen daarna het pand ventileren. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar bij te staan in de afhandeling van de schade.

In de shop had de forse brand gewoed waardoor de shop grote schade heeft opgelopen en flinke rook roet en waterschade.

Foto's