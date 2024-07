Appingedam – Woensdagavond kwam er een melding van een gebouw brand aan het Overdiep in Appingedam.

De gebouwbrand bevond zich bij het gebouw Bruggenhoofd. De brandweer was snel ter plaatse met een tankautospuit. Er bleek geen brand.

Update: De oorzaak was snel onder controle. Bij de kapper onder het gebouw had iemand een droge doek in een magnetron gelegd om te drogen. Dit leidde tot enige rookontwikkeling. De geur trok door het hele gebouw erboven. Er werd geventileerd.

