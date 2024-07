Werk aan Visserbrug begonnen, zeker anderhalf jaar geen autoverkeer mogelijk

Groningen – De werkzaamheden aan de kapotte Visserbrug zijn dinsdagochtend begonnen. Dit betekent dat er vanaf nu ongeveer anderhalf jaar geen autoverkeer over de brug kan.

Het uittakelen van het brugdek staat voor komende woensdag gepland, met mogelijke uitloop naar donderdag. Al het vaar- en wegverkeer is gestremd tijdens de werkzaamheden. Komende vrijdag kan het vaarverkeer weer langs de brug. Wegverkeer is vanaf dat moment definitief gestremd voor de komende anderhalf jaar, terwijl het vaarverkeer dan wel weer door de Visserbrug kan. Meldt Oogtv.nl.

Volgende week begint de aanleg van een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers. Dit wordt een beweegbare schuifbrug, waardoor het vaarverkeer door kan blijven gaan. De gemeente verwacht ongeveer een week nodig te hebben voor de aanleg van de brug, waarvoor het vaarverkeer soms tijdelijk wordt stilgelegd.

De bediening van de Visserbrug werkt sinds halverwege deze maand niet meer. Na technische inspectie bleek dat een van de ‘scharnieren’ van de brug stuk is en dat de brug niet veilig open en dicht kan. Het kapotte scharnierpunt zit op een lastige plek, waardoor reparatie of vervanging in de brugkelder op locatie niet mogelijk is. Het stalen gedeelte van de brug gaat er daarom uit voor een periode van anderhalf tot twee jaar. De Visserbrug stond al op de lijst voor groot onderhoud, daarom wordt dit nu allemaal in één keer aangepakt.

Foto's