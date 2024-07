Artsen maken zich zorgen over toenemend aantal ongelukken met fatbikes

Groningen – Artsen van het UMCG maken zich grote zorgen over het toenemend aantal ongelukken met jongeren die op een fatbike rijden. Zegt Oogtv.nl.

Veel van deze voertuigen zijn opgevoerd en bovendien geldt er geen helmplicht voor een fatbike. “Het zijn vooral patiënten met ernstig schedel of hersenletsel die onze kant op worden gebracht”, aldus Bas Bens, trauma-arts van het UMCG.

De fatbike is erg populair onder jongeren. “Het is natuurlijk aantrekkelijk voor kinderen om er heel snel op te gaan”, zegt Bens. “Dat is allemaal wel iets wat we kennen uit onze jeugd”.

Verkeer niet goed inschatten

Daar ligt volgens Bens ook het grote probleem: “Omdat ze bereden worden door kinderen die nog niet de volledige ontwikkeling hebben om het verkeer goed in te schatten en daarmee kans hebben op ernstige verkeersongevallen”.

Een ongeluk kan er voor zorgen dat een slachtoffer voor de rest van zijn leven schade kan op lopen en daardoor beperkt wordt in zijn mogelijkheden, aldus de arts: “Ik zou daarom een morele oproep doen aan de fietshandelaren om een gesprek aan te gaan met de koper of een fietshelm een idee is”.

