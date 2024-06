Sint Annen – Vrijdagavond heeft er op het fietspad naast de N993 ter hoogte van Sint Annen een ongeval plaatsgevonden.

De hulpdiensten waaronder de ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse. Een scooterbestuurder is in aanraking gekomen met een fietser, hierdoor zijn beide gevallen. Beide bestuurders zijn gecontroleerd in de ambulance.

Foto's