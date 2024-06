`Middelbrand` in de keuken van cafetaria in Appingedam (update)

Appingedam – Vrijdagmiddag kwam er een melding binnen bij een cafetaria aan de Farmsummerweg in Appingedam.

Ter plaatse was er flinke rookontwikkeling in het pand. De brandweer was snel ter plaatse en deed bluswerkzaamheden. Er werd snel opgeschaald.

Het vuur verspreid zich via de afzuiginstallatie. Ze hebben opgeschaald naar middelbrand. Alle aanwezigen hebben het pand veilig kunnen verlaten. Zie ook.

Brandweer was met een hoogwerker omhoog gegaan, in totaal zijn er vier brandweerwagens, waaronder twee tankautospuiten, een hoogwerker en de schuimbluis voor watervoorziening aanwezig.

Brand heeft in het ventilatiesysteem & plafond gezeten. Onbekend hoe de brand kon ontstaan.

De brand was na een uur onder de controle, maar de brandweer voert nog wel wat sloopwerkzaamheden uit aan het plafond en de afzuiginstallatie om de laatste vuurhaarden grondig te blussen.

Stichting Salvage is opgeroepen om de eigenaar van het cafetaria bij te staan bij de afhandeling van de schade.

Hulp actie

Er is ook gelijk een Gofund.me actie begonnen.

