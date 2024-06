Student springt van dak pand Vindicat `tijdens feestje` (update)

Groningen – Er is donderdagochtend rond zes uur iemand van het dak van studentenvereniging Vindicat gesprongen.

Op beelden(webcam) is te zien dat een persoon langs een groepje mensen loopt en vervolgens doelbewust(meter of 15/20 hoog) naar beneden springt. Er was op dat moment een feest aan de gang. We tonen dit filmpje niet.

De hulpdiensten werden meteen ingezet. Hoe het met het slachtoffer gaat is onbekend. De politie heeft direct de omgeving afgezet.

Denk je aan zelfdoding? Neem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

(Vanwege de grote impact dit keer wel een item, veel mensen waren getuige ervan, normaal plaatsen we geen poging zelfmoorden enz. op onze site,omdat het midden in de stad is een uitzondering, we bekijken dat per geval, andere media nam het ook mee, en de zoveelste incident bij Vindicat !)

