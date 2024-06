Groningen – Donderdagmiddag was er een rollerbank controle op de Hereweg. Fatbikes en scooters gaan erop. Een Fatbike had een 2000 Watt motor.

In Nederland mag de motor maximaal 250 Watt zijn. De komende tijd wordt streng gecontroleerd. Er is veel commotie over de Fatbikes, omdat ze veel betrokken zijn bij ernstig ongevallen. Men wil betere regels. Er werden diverse bekeuringen uitgeschreven. De nieuwe rollerbanken werden landelijk aangeschaft.

