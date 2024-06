Eind volgende week langere treinen naar Delfzijl voor Delfsail

Groningen – Arriva rijdt eind volgende week (van donderdag 13 tot en met zondag 16 juni) met langere treinen naar Delfzijl.

Arriva zet de langere treinen in om iedereen naar DelfSail te brengen. Ook rijdt de trein op zondag vaker tussen Groningen en Delfzijl. De trein rijdt tot aan het evenemententerrein in Delfzijl. Arriva zet extra personeel in voor een goede begeleiding naar het evenemententerrein.

Arriva verzorgt ook de pendelbussen tussen twee parkeerterreinen buiten Delfzijl (Uitwierde en Oosterwierrum) en het evenemententerrein. Tijdens DelfSail heeft Arriva ook een winactie: iedere dag verloot de vervoerder onder haar reizigers een sloepvaart langs alle Tall Ships in de haven van Delfzijl.

Foto's