Motorcrosser rijdt met hoge snelheid door Hoogkerk, politie spreekt van levensgevaarlijke situatie

Hoogkerk – Een motorcrosser kon zondag zijn vehikel bij agenten inleveren nadat hij met hoge snelheid door Hoogkerk was gereden. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie.

Halverwege de middag kwam een melding binnen bij de politie dat een crossmotor op hoge snelheid door het dorp zou rijden. “We zijn daarop naar Hoogkerk gegaan, maar hebben de persoon daarbij in eerste instantie niet aangetroffen”, schrijft de politie. Toch zat het de agenten niet lekker omdat in de meldingen gesproken werd over hoge snelheden waarmee de bestuurder door het dorp zou zijn gecrost. Daarom werd de hulp ingeroepen van motoragenten die in de omgeving poolshoogte zijn gaan nemen. Zegt Oogtv.nl.

Het bleek al snel raak te zijn en de bestuurder kon tot stilstand worden gebracht. “De bestuurder zorgde voor levensgevaarlijke situaties waarbij met hoge snelheden gereden werd. We hebben daarom de crossmotor in beslag genomen. Deze gaat mee naar het politiebureau voor verder onderzoek.” Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de bestuurder de nodige bekeuringen verwachten.

