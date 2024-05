Opnieuw Autobrand in Muntendam

Muntendam – In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw een auto in brand gevlogen in de Kerkstraat in Muntendam. Deze brand volgde kort na een vergelijkbaar incident in dezelfde straat de nacht ervoor. Volgens de woordvoerder van de brandweer stond het bedrijfsbusje bijna op dezelfde plek als de auto die gisteren in vlammen opging.

Het blussen van de brand werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van poederblussers in het voertuig, die onder hoge druk stonden. Hierdoor moest de brandweer dekking zoeken tijdens het blussen. Om deze reden werden er twee brandweerwagens ingezet, afkomstig uit Veendam en Zuidbroek. Na drie kwartier werd de brand meester verklaard.

De politie is een onderzoek gestart naar het voorval en houdt brandstichting als een van de mogelijke oorzaken in beschouwing. Vandaag zal het forensisch opsporingsteam ter plaatse onderzoek verrichten. Daarnaast voert de politie een buurtonderzoek uit om eventuele getuigenverklaringen te verzamelen en meer informatie te verkrijgen.

Het is nog onduidelijk of de twee branden met elkaar in verband staan. “We sluiten niets uit en bekijken alle mogelijke scenario’s,” aldus een woordvoerder van de politie.

