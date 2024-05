Groningen – Afgelopen nacht rond 03.30 uur brak er brand uit in een woning aan de Oliemuldersweg in Groningen. Volgens de brandweer was er niemand thuis op het moment van de brand, maar er waren wel dieren in de woning aanwezig, waarvoor de dierenambulance werd opgeroepen.

De brandweer had de situatie na dertig minuten onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. RTV Noord meldt dat de dieren veilig uit de woning zijn gehaald.

Foto's