Van zolder naar eigen BHV oefencentrum, 10 jaar 101BHV.nl

Groningen – Na het volgen van een BHV cursus wist Rick Boelens het zeker. Iedereen in Nederland moet weten hoe je eerste hulp moet verlenen, bijvoorbeeld reanimeren. Zonder enige achtergrond in hulpverlening is hij begonnen met zijn bedrijf 101BHV.nl om dit waar te maken.

En niet zonder succes: inmiddels werken er meer dan 25 medewerkers door heel Nederland bij dit bedrijf en hebben BHV’ers die de cursus van 101BHV.nl hebben gevolgd, levens gered. Deze maand bestaat het bedrijf 10 jaar.

“Vanaf mijn slaapkamer ben ik begonnen met het bouwen van een eenvoudige website zegt Rick. Ik deed de organisatie rondom de cursussen, het contact met de klanten en het regelen van instructeurs. Naar mate

dit steeds meer begon te groeien, nam ik hiervoor een medewerker aan zodat ik weer verder kon met bouwen aan het bedrijf” aldus Rick.

Inmiddels staat er een sterk team dagelijks klaar voor onze opdrachtgevers. Jaarlijks verzorgen wij voor ruim 8.000 organisaties door heel Nederland diverse veiligheidstrainingen. Dit kan een bakker op de hoek

zijn, maar ook organisaties zoals de Postcode Loterij, Verstegen kruiden maar ook de medewerkers van DJ Martin Garrix. “Ik vind het een grote eer dat zoveel organisaties hun BHV’ers door ons laten trainen en

jaarlijks terugkomen”, laat Rick weten aan 112Groningen.

Naast veiligheidstrainingen zijn er meer diensten bijgekomen, zoals bijpassende BHV, EHBO en AED producten. Een AED apparaat maakt het verschil tijdens een reanimatie en kan niet op genoeg plaatsen

aanwezig zijn. Hier ligt ook onze kracht. We kunnen opdrachtgevers adviseren, zorgen dat de producten er komen te hangen en de medewerkers hierin trainen. Hiermee maken wij Nederland elke dag een

stukje veiliger.

Onlangs werden wij op kantoor gebeld door een medewerker van een bedrijf die recent de BHV cursus bij ons heeft gevolgd. Door de cursus wist hij wat hij moest doen en had hij het vertrouwen om te starten met

reanimeren. Hij wilde 101BHV.nl bedanken. Dit is het grootste compliment dat wij kunnen krijgen en hier doen wij het voor! Dit soort berichten zijn heel verslavend en smaken naar meer.

De zolder heeft plaatsgemaakt voor een eigen BHV oefencentrum gevestigd in Groningen. Hier kunnen de BHV’ers van bedrijven zo realistisch mogelijk oefenen wat ze moeten doen in geval van een calamiteit.

Ik ben elke dag dankbaar voor alle klanten, partners en medewerkers die deel hebben uitgemaakt van deze bijzondere reis en kijk uit naar een veelbelovende toekomst.

