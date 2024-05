Drugsdealer (31) uit Groningen moet twee jaar zitten

GRONINGEN (ADP) – Voor het dealen van harddrugs en het kweken van hennep is een 31-jarige man uit Groningen veroordeeld tot twee jaar cel.

De man dealde vanaf januari 2021 drie jaar lang in drugs. “Hiermee heeft hij het drugsgebruik in stand gehouden, dat een gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens”, zei de rechter hierover.

Drugsactie

De Stadjer werd eruitgepikt tijdens een drugsactie van de politie. Hoewel de man geen eigen inkomsten genoot, reed hij rond in een peperdure auto. Hij had een Rolex horloge om zijn pols en een Louis Vuitton zonnebril op zijn hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man zeker 70.000 euro vergaard met deze illegale handel. Het OM gaat dit bedrag later op hem verhalen.

‘Klein Nijntje’

Voorafgaand aan de oprolactie van de politie werd de dealer een tijdlang geobserveerd en gevolgd. Ook werden drugsgebruikers gehoord over hun aankopen bij de Stadjer. De man bekende uiteindelijk mondjesmaat bij de politie. Hij was maar een klein dealertje, zei de man eerder tegen de rechter: “Een klein Nijntje”. De man is ook schuldig aan het telen van hennep in een pand aan de Populierenlaan.

Huurder

De kwekerij kwam in april 2023 aan het licht door waterschade in het pand. De woning werd niet door de Groninger bewoond, hij huurde slechts het pand. Het OM eiste twee weken geleden drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter vond niet dat de man kon worden veroordeeld voor witwassen zoals door het OM ten laste was gelegd.

Een juridisch geschilletje. Per saldo blijft de termijn van het daadwerkelijk uitzitten gelijk.

Foto's