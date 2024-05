Het vervoeren van goederen binnen de EU

Groningen – Het vervoer van goederen in bijvoorbeeld een opslagcontainer is voor velen een lucratieve bezigheid, hoewel de pandemie en de Brexit het voor sommigen moeilijker hebben gemaakt. Niettemin zijn veel industrieën afhankelijk van transportdiensten, wat betekent dat het een van de meest stabiele bedrijven is.

Dat gezegd hebbende, zijn er enkele logistieke zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het runnen van een transportbedrijf. Deze factoren kunnen je plaats in de toeleveringsketen versterken en aan de behoeften van je klant voldoen. Lees verder voor meer informatie zodat je precies weet hoe je de goederen vervoert binnen de Europese Unie.

Transport

Waar komen de goederen vandaan en waar moeten ze heen? Het kan binnen het land zijn, maar het kan ook moeten worden geëxporteerd. Deze informatie is van cruciaal belang omdat je hiermee kunt inschatten hoe lang het transport zal duren. Ook bepaal je hiermee welke zeecontainer huren het beste is. Het kan ook helpen om andere factoren te voorspellen, zoals het weer en de bereikbaarheid, wat belangrijk is. Als de goederen de grens over moeten, kan het zijn dat er speciale documentatie nodig is; het is van essentieel belang dat deze aanwezig zijn, omdat er anders lange vertragingen zullen optreden die de kwaliteit van de goederen kunnen beïnvloeden.

Alle voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van commerciële goederen van meer dan 3,5 ton moeten worden uitgerust met een tachograaf om te blijven voldoen aan de wettelijke structuren. Alle voertuigen moeten er één hebben; het kan ook de moeite waard zijn om te investeren in downloadsoftware voor digitale tachografen om de gegevensoverdracht te vergemakkelijken en deze gemakkelijker te lezen en te begrijpen. FleetGo biedt deze software waarmee het bedrijf legaal en veilig kan blijven. Onderzoek daarnaast de btw levering goederen binnen EU voordat je hiermee start.

Producten

Het product zelf is misschien nog wel belangrijker bij het vervoeren van verkopen binnen EU. Of het nu bederfelijk is, zoals voedsel, of niet-bederfelijk, zoals machines, deze factor beïnvloedt alle andere en is het begin van het planningsproces. Hoewel deze producten niet noodzakelijkerwijs gereed zijn, kunnen het ook grondstoffen zijn die op een andere locatie nodig zijn.

De goederenstroom kan in drie categorieën worden verdeeld: ten eerste de inkomende logistiek, de stroom grondstoffen die voor productiedoeleinden wordt vervoerd. Ten tweede is er de interne logistiek: de stroom van goederen en grondstoffen tussen verschillende afdelingen van één bedrijf. Ten derde en ten slotte is er de uitgaande logistiek, het transport van eindproducten. Door het product te identificeren dat binnen deze categorieën wordt verzonden, worden eventuele knelpunten of potentiële problemen weggenomen en wordt het gemakkelijker om prioriteiten te stellen.

Vervolgens moeten het gewicht en het volume van de goederen worden berekend, aangezien dit de optimale transportmodus bepaalt. Voor goederen met een laag gewicht en een hoog volume zijn bijvoorbeeld meer voertuigen nodig; Goederen met een hoog gewicht en een laag volume hebben sterkere voertuigen nodig. Het type product heeft overigens mogelijk ook invloed op btw internationaal transport, check dit vooraf.

Foto's