112GroningenDag: 101BHV.nl sponsor van 112GroningenDag 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 50 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor aan onze Subsponsor: 101BHV.nl. Video 2022.

101BHV

101BHV.nl uit Groningen is net als voorgaande jaren aanwezig tijdens de 112GroningenDag. Tijdens deze dag staan onze medewerkers klaar voor vragen over BHV, EHBO, Reanimatie, AED en producten zoals rookmelders en EHBO koffers voor thuis- en onderweg.

Het belang van BHV

Stel je eens voor dat er bij een bedrijf een calamiteit plaatsvindt. Er raakt een medewerker gewond, een bezoeker valt van de trap of er breekt brand uit. Hoewel de kans klein is, komt het in Nederland dagelijks voor.

Als elke seconde telt is het heel fijn dat er bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ter plaatse zijn. Wat is BHV? BHV’ers zijn werknemers (van het bedrijf waar de calamiteit plaatsvindt) die zijn opgeleid om bij gevaarlijke situaties eerste hulp te verlenen.

Een bedrijfshulpverlener is getraind om in geval van nood medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen. Hij weet ook hij hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Elke BHV’er kan mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Over 101BHV.nl

101BHV.nl geeft door heel Nederland opleidingen en oefeningen in BHV. In Groningen hebben wij een eigen BHV oefencentrum waar het mogelijk is diverse scenario’s na te maken. Bedrijven en organisaties kunnen daarnaast ook bij 101BHV.nl terecht voor advies en veiligheidsproducten in BHV, EHBO en AED. Je kunt je makkelijk aanmelden voor een BHV cursus in Groningen.

Omdat 101BHV.nl in 2024 10 jaar bestaat, hebben wij tijdens deze dag veel leuke acties en aanbiedingen. Het is dus zeker de moeite waard om langs te komen.

Waarom 112GroningenDag

De 112GroningenDag laat jong en oud kennismaken met hulpdiensten. Hulpverleners vertellen over hun werk en taak bij een calamiteit. Bezoekers krijgen te horen wat ze zelf kunnen doen om ongevallen en noodsituaties te voorkomen. Bovendien geven diverse hulpverleningsinstanties geven spectaculaire demonstraties.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt begin Maart 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !



(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij.

Foto's