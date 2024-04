Tim van der M. (35) is terecht (update)

Groningen – Het laatste teken van leven van Tim van der M. was woensdagavond rond een uurtje of half zeven. Dat was via Messenger op Facebook. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de Stadjer. Zijn gezin en vrienden maken zich ernstige zorgen. Dat meldt Sikkom.nl(+foto)

De 35-jarige Groninger woont in de Hoornsemeer , heeft kort en rossig haar, een stoppeltjesbaard en draagt vermoedelijk een mintgroene trui, blauwe broek met daaronder Nike-schoenen. Hij is vermoedelijk lopend vertrokken. Waarheen is niet bekend. Zeker is dat het niks voor Tim is om zomaar een hele avond, nacht en ochtend weg te blijven.

De politie is ingeschakeld en doet onderzoek naar de vermissing. Daarnaast wordt de burgernetoproep over de vermissing op dit moment volop gedeeld op social media. Tips bel 112.

Update: De man is terecht meldt de familie.

