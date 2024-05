Dodenherdenking in onze provincie: Een Moment van Reflectie en Respect

Regio – Op 4 mei kwamen inwoners van Groningen en omliggende steden samen om de gevallenen te herdenken tijdens de nationale Dodenherdenking. Van de historische straten van Appingedam tot aan de serene velden van Oostwold, mensen verzamelden zich om gezamenlijk stil te staan.

In Groningen zelf vond de ceremonie plaats op het Martinikerkhof, waar honderden mensen zich verzamelden om te luisteren naar toespraken, muziek en om samen twee minuten stilte te ervaren. Burgemeester Koen Schuiling sprak over het belang van herdenken en het doorgeven van de verhalen aan de volgende generaties.

In Appingedam, een stad doordrenkt van geschiedenis, werden kransen gelegd bij het monument voor de gevallenen. De inwoners, jong en oud, stond zij aan zij om respect te betuigen aan degenen die hun leven gaven voor vrijheid.

In Uithuizen verzamelden mensen zich bij het monument op het Kerkplein.

Bedum, stond ook stil bij de Dodenherdenking. Bij het monument aan de Grotestraat werden bloemen gelegd ter nagedachtenis aan degenen die hun leven gaven voor een betere toekomst.

Oostwold, liet ook zien dat herdenken verenigt. Op de Klinkerstraat kwamen mensen samen om te herdenken en om solidariteit te tonen met de slachtoffers van oorlogsgeweld, waar ook ter wereld. De kransen waren gelegd door het Oranjecomite, bestuursleden van gemeente Oldambt en Dorpsbelangen.

De Dodenherdenking op 4 mei is een moment van nationale eenheid en reflectie. In onze provincie Groningen is het een gelegenheid waar mensen van alle achtergronden en leeftijden samenkomen om respect te betuigen.

