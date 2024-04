Reizigers uur vast in stil staande trein bij Zuidhorn

Zuidhorn – Donderdagmiddag stond er een passagierstrein van Ariva stil op het spoor net na Zuidhorn. De trein was onderweg richting Groningen.

In de trein zitten de passagiers nog, het is onbekend of hun er uit worden gehaald of moeten blijven zitten.

Het treinverkeer is gestremd, het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. Prorail is ter plaatse. Bij Grijpskerk / Gaarkeuken staan ook treinen stil midden in het weiland. Het is niet bekend wat daar aan de hand is.

Ook tussen Groningen Europapark en Assen rijden er geen treinen. Dit komt door een stroomstoring. Volgens NS duurt dit ongeveer tot 19:15.

Foto's