Stadskanaal- De persoon met deze E-step was in 2023 al gewaarschuwd niet meer hier op te gaan rijden en deed dit toch meldt de politie via Instagram. Gevolg was een inbeslagname van het voertuig.

In de wegenverkeerswet staat dat dit geen aangewezen bromfiets is. Daarom is deze niet toegestaan op de openbare weg (ook niet op het fietspad of trottoir)

Foto's