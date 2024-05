Groningen – In december 2023 is er een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een woning aan de Timorstraat in de stad. De politie heeft onderzoek verricht in de woning. Daarnaast is door de politie er een bestuurlijke rapportage opgemaakt voor de gemeente.

Op last van de burgemeester is de woning vanaf donderdag gesloten vanwege de aangetroffen hoeveelheid drugs.

Foto's