Politie op zoek naar getuigen van explosie in Veendam

Het zware vuurwerk is in de gang ontploft. De explosie die daarop volgt richtte veel schade aan. Gelukkig raakte niemand gewond.

Onderzoek

De politie is gelijk een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing is aan de slag gegaan, we hebben buurtonderzoek gedaan en we hebben camerabeelden veiliggesteld. Op beelden is een mogelijk verdacht voertuig te zien.

Tips en/of camerabeelden

Heeft u iets verdachts gezien aan de Korte Akkers in Veendam en heeft u nog niet met ons gesproken? Woont u in de nabije omgeving en heeft u iets gezien of gehoord? Of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden waar tussen 03:00 en 04:00 uur verdachte personen of een verdacht voertuig te zien is? We komen dan graag in contact met u. Bel ons via 0900-8844 of bel anoniem 0800-7000.