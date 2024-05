Er rijden extra bussen op Bevrijdingsdag(5 mei) in Groningen

Groningen – Het busvervoer van Qbuzz in Groningen is op Bevrijdingsdag(5 mei) aangepast. In Groningen rijden onder meer extra bussen om bezoekers naar het Stadspark te vervoeren voor het Bevrijdingsfestival.

Voor festivalbezoekers van het festival rijden o.a. extra (late) bussen op de volgende lijnen:

Q-link lijn 3 Leek – Lewenborg

Q-link lijn 4 Roden – Beijum

Q-link lijn 5 Annen – Groningen

Q-link lijn 6 Delfzijl – Groningen

lijn 50 Assen – Groningen, lijn 61 Middelstum – Groningen

lijn 65 Zoutkamp – Groningen

lijn 178 Siddeburen – Groningen

Qliner lijn 304 Drachten – Groningen

Qliner lijn 312 Stadskanaal – Groningen.

Daarnaast rijdt deze dag lijn 133 Surhuisterveen – Groningen als extra lijn. Qliner lijn 309 Assen en Groningen rijdt dit jaar op Bevrijdingsdag niet extra vanweg Operatie Ring Zuid. Het advies is om tussen Assen en Groningen met de trein te reizen. Vanaf station Assen is het festival bereikbaar met pendelbus lijn 55. Het festival in Groningen is lopend bereikbaar vanaf het Hoofdstation.

Meer informatie over het busvervoer op Bevrijdingsdag is beschikbaar via de website van Qbuzz.

