NAM wil deel schadekosten Groningen niet betalen zonder ‘onderbouwing’

Groningen – Als het aan de Nederlandse Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ligt, draagt het bedrijf vooralsnog niet bij aan alle kosten die het kabinet in rekening brengt voor de schadeafhandeling in Groningen. Met name vermeende kosten die de schadeafhandeling ‘milder, makkelijker en menselijker’ moeten maken, zijn volgens het gasbedrijf niet of niet genoeg onderbouwd door het kabinet. Dat meldt OOGTV.nl

Dat blijkt uit de jaarrekening van de NAM, die vrijdag naar buiten werd gebracht en door het Financieel Dagblad werd doorplozen. Het gasbedrijf trekt in twijfel of het enige verantwoordelijkheid heeft om zo’n 1,2 miljard euro (van de in totaal 12,6 miljard euro die volgens het kabint tot en met 2029 nodig zijn) te moeten betalen. Inmiddels ligt er al een rekening van 0.6 miljard euro van het kabinet onbetaald op de plank bij de NAM.

Het verschil van mening zit hem, zo stelt de NAM, in het extra geld wat mogelijk op haar rekening komt voor het ‘milder, makkelijker en menselijker maken’ van de schadeafhandeling. “Dit maakt het inherent moeilijker om het rechtmatige deel van de NAM in de uitgaven voor schadeafhandeling en versterking in de totale uitgaven van het IMG en de NCG te kunnen vaststellen.” De NAM haalt daarbij de Voorjaarsnota van vorig jaar aan. Daarin zou staatssecretaris Vijlbrief zelf ook concluderen dat ‘het juridisch de vraag is welk deel van de aanvullende uitgaven daadwerkelijk te verhalen is op de NAM.’

De NAM wacht daarom, naar eigen zeggen, nog steeds op een goede onderbouwing van de extra kosten die het kabinet op haar wil verhalen. De NAM ziet zichzelf verantwoordelijk voor 3 miljard euro aan schadekosten tussen nu en 2029 en daarvoor staat het bedrijf, naar eigen zeggen, garant.

