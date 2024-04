Politie zoekt meer info over deze fiets inzake poging overval MC Donalds

Eelderwolde – De politie is in het onderzoek naar de gewapende beroving en poging overval op een horecagelegenheid aan de Oriëntatielaan in Eelderwolde op zoek naar informatie over een zwarte, elektrische damesfiets van het merk Pegasus. Het betreft een Pegasus Tecaro Evo Ketting Davinci.

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 april kreeg de politie rond 01:00 uur melding van een gewapende beroving bij een horecagelegenheid aan de Oriëntatielaan in Eelderwolde.

Al snel bleek dat er ook een poging overval op de horecagelegenheid had plaatsgevonden.

Eén van de twee mannelijke verdachten zou via een raam naar binnen zijn gegaan en een geldbedrag hebben geëist. Dankzij alert optreden van personeel is het niet gelukt om buit te maken en zijn de verdachten vertrokken. Tijdens hun vlucht hebben ze, buiten bij de horecagelegenheid, een persoon beroofd van een fiets. Het gaat om een zwarte, elektrische damesfiets van het merk Pegasus. Vervolgens zijn de twee verdachten er samen op deze fiets vandoor gegaan.

Opvallend is dat de twee mannen zichzelf grotendeels hadden bedekt met duct tape. Ze droegen allebei zwarte kleding. Eén van hen droeg een helm.

We komen graag in contact met mensen die meer weten over deze specifieke fiets. Kent u iemand die sinds afgelopen weekend ineens in het bezit is van zo’n dergelijke fiets? Heeft u zaterdag- op zondagnacht twee mannelijke verdachten op de fiets gezien, of één van hen? Elk detail kan waardevol zijn in ons onderzoek, hoe klein het wellicht ook lijkt. We komen graag met u in contact als u meer weet. Dat kan via het tipformulier onderaan de pagina of via 0900-8844. Anoniem kan het ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

