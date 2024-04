Marum – Op de A7 ter hoogte van Marum is een auto in de middenberm beland, tegen de vangrail aan. Dat gebeurde in de richting van Groningen. Hoe het ongeluk ontstond is niet bekend, vermoedelijk ligt de oorzaak bij een fikse hagelbui die overtrok.

Door het ongeluk is file ontstaan in beide richtingen. Verkeer vanuit Drachten en verkeer vanuit Leek staat vast. De vertraging duurt zo’n twintig minuten, schat de ANWB. Dat meldt RTVNoord.nl

