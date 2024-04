112GroningenDag deelnemer: IBT (DJI) is ook aanwezig op 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 59 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: De DJI (IBT team). Video 2022.

IBT ( Intern Bijstandsteam)



Er zit meer achter PI Veenhuizen. De Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit vier locaties: Esserheem, Groot Bankenbosch, Klein Bankenbosch en Norgerhaven. In de zomer van 2024 wordt locatie Klein Bankenbosch in gebruik genomen als justitiële jeugdinrichting (JJI) De Haven. Vanaf dat moment verblijven ongeveer zeshonderd mannelijke gedetineerden in Veenhuizen en stromen gefaseerde de eerste jeugdigen in.

Wij bieden een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen, dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en bevorderen een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. Het personeel van de PI is hierin dus een belangrijke schakel. PI Veenhuizen investeert dan ook in een goede werksfeer en ontwikkeling, biedt doorgroeimogelijkheden en heeft personele zorg hoog in het vaandel staan. Wil je meer weten over het werken achter gesloten deuren? Ontmoet onze collega’s bij de PI Veenhuizen-stand bij Justitie(stand 29), en vraag ze het hemd van het lijf.

Of kom naar een spectaculaire demonstratie(demoveld, 3x, zie programma) van ons intern bijstandsteam (IBT). Als de orde of veiligheid binnen de gevangenis in het geding is, komt het IBT – ook wel bekend als de ‘gevangenis ME’ – in actie. Tijdens de 112 Groningen Dag zie je hoe dit in z’n werk gaat.

Tot slot: volg je PI Veenhuizen al op LinkedIn (@Penitentiaire Inrichting Veenhuizen) en Instagram (@piveenhuizen)? Of ga naar: www.werkenbijdji.nl/veenhuizen.

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

