Hoogezand – Een afslankstudio aan de Hoofdstraat in Hoogezand is vanochtend korte tijd ontruimd geweest omdat er een brandlucht werd geroken. Daarop werd de brandweer ingeschakeld, die probeerde de oorzaak te achterhalen. Die zat ‘m in een elektrisch apparaat, dat vermoedelijk kortsluiting had gekregen.

Nadat het pand geventileerd werd, kon er weer worden overgegaan tot de orde van de dag. dat meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

Foto's