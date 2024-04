Druk en heftig weekend voor Politie in Westerkwartier

Westerkwartier – Er zijn afgelopen weekend twee rijbewijzen ingevorderd naar aanleiding van (forse) snelheidsovertredingen.

Ook hadden agenten van Team Verkeer een bestuurder die reed onder invloed en waarvan bleek dat het rijbewijs ingevorderd was.

In verband met recidive is besloten om het voertuig van deze bestuurder in beslag te nemen.

Een beginnend bestuurder had zijn voertuig in de sloot geparkeerd en het bleek dat hij ook te veel alcohol op had. Hiervan hebben we ook een proces verbaal opgemaakt.

Daarnaast zijn we ook meerdere keren opgeroepen voor meldingen van geluidsoverlast, overlast jeugd en meldingen met betrekking tot verwarde personen.

Er is een 38 jarige man, aangehouden voor het vernielen van de woning van zijn moeder. Deze man is overgebracht naar het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat.

Verder waren er trieste meldingen van mensen die geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. Deze mensen zijn overgedragen aan de zorg. Er is ook een melding geweest van een reanimatie en ook een persoon die overleden werd aangetroffen.

Dit heeft altijd grote impact op de politie en dit zijn de niet leuke meldingen wat altijd een plekje moet krijgen bij de desbetreffende collega’s.

Dit is een kleine greep uit de meldingen van het afgelopen weekend. Er zijn ook nog mishandelingen gepleegd, vernielingen, ruzies geweest, snelweglopers en natuurlijk ook diverse bekeuringen uitgeschreven.

Foto's