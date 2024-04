NS zet treinen zaterdagavond drie minuten stil uit protest tegen geweld

Groningen – Net als in de rest van Nederland staan ook in Groningen alle treinen van de NS zaterdagavond drie minuten stil. Dat doet de treinvervoerder uit protest tegen geweld richting treinpersoneel.

Om 22.30 uur valt het treinverkeer van de NS stil op zaterdagavond. De NS wil met het stilzetten van de treinen aangeven dat de overheid iets moet doen tegen het toenemende geweld tegen treinpersoneel. Aanleiding daarvoor is een incident van afgelopen zaterdag, waarbij een hoofdconductrice en machinist mishandeld zijn door een groep jongeren in een trein tussen Delft en Den Haag.

‘Kan zo niet langer’

“Het is waanzin waar zij dagelijks mee te maken krijgen”, stelt NS-directeur Wouter Koolmees. “De samenleving is aan het verharden. Dat is te merken in de supermarkt, in de bibliotheek, op straat en ook in de trein en op station. Het geweldsincident van afgelopen weekend past in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega’s. We lopen tegen grenzen aan van wat wij kunnen. We hebben hulp nodig van de overheid. Het kan niet zo langer.”

NS wil meer mogelijkheden voor beveiligers

Het aantal geweldsincidenten tegen NS-personeel nam de afgelopen jaren flink toe. Vorig jaar kregen medewerkers ruim duizend keer te maken met geweld. Verbaal geweld kwam 2.300 keer voor. De NS wil onder meer de mogelijkheden voor haar veiligheidspersoneel uitbreiden, door hen toegang te geven tot landelijke systemen voor identiteitscontroles en (bepaalde) politiegegevens.

