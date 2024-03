Extinction Rebellion bezet kolencentrale RWE in de Eemshaven (Video)

Eemshaven – Een groep demonstranten van Extinction Rebellion voert momenteel actie bij de kolencentrale van RWE in de Eemshaven. ‘We gaan dit terrein bezetten, we eisen dat deze centrale sluit’, zegt een van de actievoerders. Dat meldt Rtvnoord vrijdagochtend.

Volgens de actievoerder is RWE ‘een van de grootste vervuilers van Europa’. Dat Extinction Rebellion de kolencentrale als doelwit heeft uitgekozen, is volgens de manager van de kolencentrale onterecht.

Ze zijn aan het verkeerde adres. Naast de kolencentrale zijn we ook een bedrijf dat het meeste bezig is met het klimaat. We zijn een van de grootste producenten als het gaat om wind-, zonne- en waterkracht en hebben grote plannen voor waterstofproductie.Meer op Rtvnoord.nl(+bron)<

