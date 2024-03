Update Operatie Ring Zuid: Voorspoedige start, maar nog vijf maanden te gaan

Groningen – Ze kijken we terug op het verkeersbeeld en op de werkzaamheden week ervoor. Ze kijken terug op goede eerste dagen van Operatie Ring Zuid. Het weekend verliep voorspoedig en dat geldt ook voor de eerste helft van de werkweek. Het gaat beter dan we van tevoren hadden verwacht. We willen iedereen die zijn/haar gedrag heeft aangepast hiervoor bedanken.

Met z’n allen houden we Groningen bereikbaar. Deze voorspoedige start biedt alleen geen garantie voor de komende maanden. Het mooie (fiets)weer heeft ongetwijfeld de eerste dagen meegeholpen.

Wel zien we dat het erg druk is op de N355 vanuit Zuidhorn, op de Stationsweg en op de Laan Corpus den Hoorn, rond het Martini Ziekenhuis. We roepen automobilisten die niet in de omgeving van het Martini Ziekenhuis of Hoofdstation moeten zijn, op om de officiële omleidingsroutes te volgen. Op Ring Oost, Noord en West rijdt het verkeer beter door – er is daar meer capaciteit – dan op de Laan Corpus den Hoorn. De route via de overige ringwegen is dus vaak sneller en hulpdiensten en het OV worden dan niet gehinderd.

Verder merken we op dat de nieuwe afrit bij de Leonard Springerlaan (Martiniplaza) nog niet bij iedereen bekend is. Deze is inmiddels te vinden in Google Maps en we hebben hier extra over gecommuniceerd. Mogelijk biedt dit ook verlichting voor Laan Corpus den Hoorn.

Voortgang werkzaamheden

In fase 1 (22-25 maart) is het tijdelijke Julianaplein omgebouwd en zijn twee tijdelijke wegen aangelegd: voor verkeer vanaf Assen richting Hoogezand en omgekeerd.

Vrijdagavond 22 maart heeft de aannemer na het afzetten van de weg de barriers (lage muurtjes) en de wegmarkering verwijderd. Zaterdag zijn op het Julianaplein de verkeerslichten voorgoed weggehaald. Verder heeft de aannemer overtollige portalen en blauwe borden verwijderd. Zondag is het asfalt weggefreesd tussen de Julianabrug en het tijdelijke Julianaplein. Voor de tijdelijke wegen zijn onder andere nieuwe barriers geplaatst. Ondanks de regen waren de werkzaamheden volgens planning klaar.

Maandag 25 maart ging fase 2 (25 maart -26 april) van start. Bij het Julianaplein ligt de focus eerst op de verbinding van Drachten naar Assen. Deze week wordt hiervoor gewapende grond en de zandbaan aangebracht. De dekken van de tijdelijke Julianabrug (de oranje retrobrug) worden verwijderd, deels in de nacht. Daarna worden het staalwerk en de buispalen van de tijdelijke brug verwijderd, evenals het tijdelijke remmingwerk in het water. Dinsdag zijn zes palen geheid voor de toekomstige portalen.

Tussen het Julianaplein en het Vrijheidsplein wordt deze week gewerkt aan het verwijderen van de bestaande wegconstructie. Aan de noordzijde van het viaduct over de Paterswoldseweg werkt de aannemer aan de paverbarriers, die deels worden gesloopt en deels nieuw aangebracht.

In ons fotoalbum zijn de werkzaamheden van fase 1 in beeld gebracht.

Wekelijkse update

