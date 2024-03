Twee verdachte pakketten aangetroffen op de Marneweg N361, onderzoek is afgerond (update)

Lauwersoog / Zoutkamp – Hulpdiensten zijn aanwezig aan de Marneweg N361 tussen Zoutkamp en Lauwersoog. Daar is een verdacht pakket aangetroffen meldt de politie via X.

De EOD komt voor nader onderzoek. De hulpdiensten zijn uit voorzorg aanwezig. Er werd Grip 1 gegeven. Het verdachte pakket is aangetroffen in de openbare ruimte bij de N361 ter hoogte van de Strandweg.

Update: Inmiddels is duidelijk dat het gaat om twee pakketten. De omgeving is ruim afgezet. Op dit moment is de EOD ter plaatse, zij doen onderzoek. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd dit in beslag zal nemen.

Update 2: Het onderzoek door de EOD is afgerond. Er is geen sprake van explosieve stoffen. De pakketten zijn veiliggesteld en worden nader onderzocht. De weg is inmiddels weer vrij.

