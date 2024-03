Agenten krijgen rondleiding door nieuwe politiebureau Eenrumermaar, sluiting Korreweg aanstaande

Groningen – Agenten van het bureau aan de Korreweg hebben maandag een rondleiding gekregen door hun nieuwe onderkomen aan de Eenrumermaar. Het bureau wordt binnenkort in gebruik genomen. Dat meldt Oogtv.nl

Vorig jaar zomer begon de verbouw van het gebouw aan de Eenrumermaar. De afgelopen maanden is het pand gerenoveerd en verduurzaamd. “Vandaag hebben we een sneakpeak in ons gloednieuwe bureau gekregen”, schrijft een agent op sociale media. “Humor was dat tijdens de bezichtiging de eerste bezoeker al langs kwam voor het doen van aangifte. We hebben haar vriendelijk doorverwezen naar de buren.” Wanneer de verhuizing precies plaats gaat vinden is nog onbekend, maar dit gebeurt binnen korte tijd.

Op dit moment werkt het basisteam Groningen-Noord vanuit de bureaus aan de Korreweg en aan de Parkallee. Deze bureaus zullen gaan sluiten. Het nieuwe bureau bevindt zich vlakbij verschillende uitvalswegen en is daarnaast goed met het openbaar vervoer bereikbaar.

Foto's