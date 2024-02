Westernieland – Vrijdagmiddag omstreeks 16:00 uur werden de korpsen van Baflo en Wehe den Hoorn opgeroepen voor een melding van een schoorsteenbrand in Westernieland.

Er hing een brandlucht en er was wat wat rook gezien. Eenmaal ter plaatse deed men een nacontrole in de woning. De situatie was snel onder controle. De hoogwerker uit Groningen werd niet ingezet.

Foto's