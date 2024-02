Oproep: Politie zoekt getuigen van straatroof aan Floresstraat

Groningen – Woensdagavond is op de Floresstraat tussen 20.00 uur en 20.15 uur een straatroof gepleegd. De politie is daarvoor op zoek naar getuigen van het incident.

Naast getuigen in het algemeen is de politie op zoek naar een man met een hond zeggen ze. Deze man kwam, tijdens of net na het incident, langs de plek waar de straatroof plaatsvond. De politie roept deze man specifiek op zich te melden.

Daarnaast kunnen ook andere getuigen of mensen met meer informatie over de dader(s) zich melden. Dat kan door te bellen met 0900-8844, onder vermelding van zaaknummer 2024047306. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's