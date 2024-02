Winsum: Jet (17) werkte bij een drogisterij keten

Winsum – Verdriet in Winsum vanwege de dood van de 17-jarige Jet. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Mensen legden donderdagmorgen bloemen tegen een boom aan de A.S. de Blécourtlaan, waar de steekpartij plaatsvond.



Het hele dorp is er ziek van, overal gaat het erover. In zo`n wijk verwacht je het niet vlakbij het speeltuintje.

Verdriet bij de Etos en dierenwinkel

Jet had een bijbaantje bij de Etos in het dorp meldt Rtvnoord op hun website. De winkel in het overdekte winkelcentrum Obergon is dicht, maar meerdere mensen komen er samen om hun emoties te delen.

‘Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van onze collega, woorden schieten tekort’, aldus een Etos-woordvoerder. Meer hierover op Rtvnoord.nl.De vader van Jet runt de plaatselijke dierenspeciaalzaak. Ook deze winkel is tijdelijk gesloten.

Foto's