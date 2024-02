Politie schrijft twitteraar(X) aan: foto mogelijke verdachte Winsum verwijderen

Winsum – De politie heeft een gebruiker van social mediaplatform X (voorheen Twitter) gesommeerd een foto van de mogelijke verdachte van het drama in Winsum te verwijderen. ‘Dat is strafbaar. En het is niet de bedoeling dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.’ Meldt Rtvnoord.nl donderdagmiddag.



Het ongevraagd delen van die persoonsgegevens wordt ook wel doxing genoemd. Een groeiend probleem, zo constateerde de politie vorig jaar al. Sinds 1 januari 2024 is deze vorm van online intimidatie dan ook strafbaar.

Strafbaar

Een gebruiker van X (voorheen Twitter) stuurde donderdag de volgende tweet de wereld in. ‘Als je een mes meeneemt dan is het gewoon brute moord. Wat is dat toch tegenwoordig met de jeugd. En dit is de dader. Geen medelijden met hem. Nooit meer vrij’, typte hij, met bijgevoegd een foto van de vermeende 19-jarige verdachte. Andere (veelal anonieme) gebruikers op X lieten zich ook niet onbetuigd. Voor doxing staat maximaal twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van 22.500 euro.

Zij deelden de foto en maakten er hun eigen tweetje bij.

