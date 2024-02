Spookrijder uit Stad krijgt tbs na levensgevaarlijke rit bij Lelystad

Een 26-jarige man uit de stad is door de rechtbank veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Vorig jaar zorgde de man voor een levensgevaarlijke situatie op de weg bij Lelystad. Daarover bericht Omroep Flevoland.

Agenten zagen de man op 26 juli rijden. Hij reed te hard en belandde tijdens het rijden af en toe op de vluchtstrook. Op de Larserweg werd er een stopteken gegeven waarna er een gesprek volgde. De politiemensen besloten de man achter hen aan te laten rijden om het gesprek voort te zetten op een iets veiligere plek. Toen ging het echter mis. De man reed door de berm naar het andere wegdeel en probeerde spookrijdend weg te komen. Daarbij werd er af en toe een berm of het fietspad meegepakt. Het lukte de agenten uiteindelijk om de man klem te rijden en om hem aan te houden.

Uit onderzoek is gebleken dat de man leed aan een paranoïde psychose. Deze psychose was ontstaan omdat hij zijn medicijnen voor schizofrenie niet meer slikte. Ook had hij last van stress en slaapgebrek. Twee weken geleden had de man al zijn verontschuldigingen aangeboden. In 2019 was de man uit Stad al eens veroordeeld voor een poging tot doodslag. Behalve de tbs met voorwaarden had de Officier van Justitie ook een rijontzegging van vijf jaar geëist. Daar gaat de rechtbank echter niet in mee. Bij tbs met voorwaarden wordt een dader niet gedwongen verpleegd.

Foto's