Hoogkerk – Zaterdagmiddag staan er een aantal tractoren voor het Distributiecentrum van de Aldi aan de Dublinweg in Hoogkerk.

Het is onbekend met wat voor reden ze daar staan. Vermoedelijk gaat het om een protest. De tractoren staan voor de ingang van het distributiecentrum, daarin tegen is de uitgang wel vrij.

De politie kwam ook even ter plaatse om te kijken of de situatie rustig is, dat bleek ook zo te zijn. Achter de tractoren staat een vuurton.

