Politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval op N366 nabij Stadskanaal (video)

Vledderveen – De politie is op zoek naar getuigen van een ernstig verkeersongeval met twee voertuigen op de N366 (AG Wildervanckweg) ter hoogte van Vledderveen, tussen Stadskanaal en Musselkanaal.

Dat ongeval vond op vrijdagavond 9 februari rond 18:55 uur plaats. Twee personen zijn overleden als gevolg van het ongeval. De politie doet onderzoek. Video.

Voor zover de politie nu weet zijn de twee voertuigen op de N366 met elkaar in botsing gekomen. Eén van de voertuigen raakte in een naastgelegen sloot. De hulpverlening werd opgestart en de weg werd afgesloten. De bestuurders van beide voertuigen raakten zeer ernstig gewond. Ze overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Het gaat om een 41-jarige man uit de gemeente Barendrecht en een man van 33 jaar uit de gemeente Stadskanaal. Er zaten geen andere personen in de voertuigen.

Getuigen gezocht

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen plaatsvinden. De politie is daarom op zoek naar mogelijke getuigen. Reed u in de buurt van het ongeval? Bijvoorbeeld op de N366 of op één van de ventwegen? Of heeft rond deze tijd op de N366 in de omgeving van Stadskanaal en Musselkanaal iemand gezien met opvallend rijgedrag? Dan vragen de politie u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

