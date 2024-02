Usquert – Zaterdagochtend omstreeks 07:10 uur heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden nabij het treinstation in Usquert.

Het treinverkeer is momenteel gehinderd tot ongeveer 10:30 uur, De traumahelikopter kwam ter assistentie, wat er exact aan de hand was is niet bekend.

Update: De stremming is opgeheven, de treinen rijden weer.

Foto's