Ter Apel – In de gevangenis in Ter Apel heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed in een houtbewerkingsruimte.

Het vuur ontstond door een technisch mankement in een afzuiginstallatie. Alle aanwezigen werden op tijd in veiligheid gebracht door bedrijfshulpverleners. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur inmiddels geblust en is de schade beperkt gebleven meldt Rtvnoord in hun 112Blog.

