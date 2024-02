Groningen – Woensdagmiddag werd er een verdachte (46) aangehouden op de Zaagmuldersweg. Hij werd gezocht in verband met internet fraude. Hij was ook in het bezit van 2 fietsen waaronder een Sparta e-bike. Deze fiets was afgelopen nacht gestolen op het Damsterdiep in Groningen.

Foto's

Deel dit artikel

Social media