Informatie: Druk bezig bij Ring West voor Operatie Ring Zuid vanaf 22 maart

Bij het project Aanpak Ring Zuid hoort ook een klein deel van de westelijke ringweg. Het gaat om het gedeelte vanaf het Vrijheidsplein tot aan de aansluiting bij de Peizerweg. Het Vrijheidsplein wordt ongelijkvloers en bij Martiniplaza verdwijnen de verkeerslichten.

Op dit moment zijn de werkzaamheden bij Ring West nog niet helemaal klaar. Maar vóór Operatie Ring Zuid moeten we de hele westelijke ringweg beschikbaar hebben. Daarom maken we dit deel van Ring West de komende weken klaar voor Operatie Ring Zuid.

8 Maart

Op 1 maart beginnen we met het definitief inrichten van Ring West. Dan gaat de ringweg vanaf de Peizerweg alleen in zuidelijke richting dicht, dus richting Vrijheidsplein. Vanaf 8 maart kun je ook niet meer vanaf het Vrijheidsplein de westelijke ringweg op. Op 22 maart gaat dit deel van Ring West weer open.

Op 21 maart gaat na lange tijd de aansluiting met de Leonard Springerlaan helemaal open. Dat is de aansluiting bij Martiniplaza. De aansluiting is helemaal nieuw, zonder verkeerslichten. Vanaf de Leonard Springerlaan kun je dan weer rechtsaf de ringweg op richting Paddepoel/Zuidhorn. Ook kun je weer vanaf de Leonard Springerlaan onder het viaduct door en dan de oprit richting Drachten nemen. De Leonard Springerlaan is dan ook weer te bereiken vanaf Paddepoel/Zuidhorn, met een nieuwe afrit. En ook vanaf Drachten, met een eigen rijstrook op het Vrijheidsplein.

Situatie vanaf 22 maart

Op 22 maart begint Operatie Ring Zuid. De westelijke ringweg is dan weer helemaal open. Dat betekent onder andere dat de weg in beide richtingen weer twee rijstroken heeft. Dan kun je dus ook weer vanaf de westelijke ringweg naar Drachten en omgekeerd. En de aansluiting met Martiniplaza is dus weer open.

Vanaf de westelijke ringweg kun je dan nog niet naar het Julianaplein. Tot 26 april is het deel van de ringweg tussen het Vrijheidsplein en het Julianaplein helemaal afgesloten, in beide richtingen.

Situatie vanaf 27 april

Op 27 april, dus tijdens Operatie Ring Zuid, gaat als laatste de nieuwe verbindingsboog vanaf de westelijke ringweg naar het Julianaplein open. Daarmee is het nieuwe Vrijheidsplein helemaal in gebruik. Ga je over deze nieuwe verbindingsboog richting het Julianaplein, dan kun je daar tot 30 augustus alleen de richting Assen nemen. Dat heeft te maken met Operatie Ring Zuid.

Situatie vanaf 2 september

Vanaf 2 september 2024 zijn het Vrijheidsplein, het Julianaplein, de verdiepte ligging en het Europaplein volledig op elkaar aangesloten.

Daarmee is het project Aanpak Ring Zuid overigens nog niet klaar. We gaan onder andere nog de oude ringweg opruimen, fietsverbindingen afronden en het Zuiderplantsoen aanleggen. In de loop van 2025 verwachten we de eindstreep te bereiken.