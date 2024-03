Man in sloot aangetroffen, in zorgwekkende toestand naar ziekenhuis, getuigen gezocht

Bierum – De politie kreeg zondagochtend rond 07:20 uur een melding dat in het water van een sloot bij de Bredeweg in Bierum een man was gevonden. De hulpverlening is opgestart. De man is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe hij in het water is terechtgekomen.

Ook willen ze achterhalen wat de toedracht is geweest van de zorgwekkende toestand van het slachtoffer.

Daarbij doen ze een oproep aan mogelijke getuigen en iedereen met andere belangrijke informatie om zich bij ons te melden. U kunt de politie bellen via 0900-8844.

