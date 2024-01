Kunt u helpen bij onderzoek brand houtloods ?

Stadskanaal – Op oudejaarsavond is de monumentale houtloods aan de Drouwenerstraat in Stadskanaal in vlammen opgegaan.

De oorzaak van de brand in de loods, de laatste herinnering aan de scheepsbouw en ruim 130 jaar oud, is nog niet bekend; alle opties liggen dus open.

Daarom de vraag of u de politie kunt helpen. Heeft u iets bijzonders bij het pand gezien of misschien iets gehoord dat van belang kan zijn, neem dan aub contact met de politie op. Dat kan via 0900-8844.

Mocht er naar een zaaksnummer worden gevraagd; 2023347444.

Foto's