Man (52) overleden na geweldsincident, Jongen(18) aangehouden (update)

Leek – Een 52-jarige man uit Leek is op 1 januari overleden nadat hij kort daarvoor betrokken is geweest bij een geweldsincident op straat. De politie is een onderzoek gestart. Een 18-jarige man uit Leek is dezelfde dag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het geweldsincident. Dat meldt de politie

Het incident vond omstreeks 02:30 uur plaats aan de Windsingel in de wijk Wolveschans in Leek. De man is na het incident in zijn woning overleden.

Getuigen

Het onderzoek naar het geweldsincident en wat daar precies aan vooraf is gegaan, is nog in volle gang. Heeft u informatie over het incident of heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie.

Ook camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbel of dashcam, waarop iets te zien is, kunnen helpen bij ons onderzoek. U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 of via politie.nl. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

